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З 19 прикордонних населених пунктів Сумщини евакуювали усіх людей, - ОВА

26 грудня, 2023 вiвторок
12:53
Війна з Росією Володимир Артюх

Голова Сумської ОВА Володимир Артюх повідомив, що з 19 населених пунктів області евакуювали усіх жителів: процес продовжується

Про це Артюх розповів в етері телемарафону. 

"На сьогодні ми евакуювали з прикордоння 3726 людей і близько 700 дітей. Цей процес продовжується. 19 населених пунктів повністю вільні від цивільного населення і прийняті під військове управління, регулюються військовим командуванням", - заявив він. 

Артюх також розповів, що прикордоння Сумщини потерпає від ворожих обстрілів. Зокрема, від початку грудня були знищені десятки енергетичних об'єктів, внаслідок чого близько 2800 абонентів відключені від загальної системи енергопостачання, ще 120 - від системи газопостачання. Наразі відбуваються заходи щодо відновлення підключення. 

"Але в цілому вони - в 5-кілометровій зоні, де ворог застосовує зброю. На жаль, під час відновлення бригадами, силами обленерго, газових компаній ми мали втрати, тому обережно до цього ставимось. Але постраждалим громадам допомагаємо генераторами, робимо все, що можемо", - додав очільник ОВА. 

  • Водночас на Донеччині станом на 25 грудня спостерігається значне збільшення кількості обстрілів з різних видів озброєння з боку РФ по населених пунктах та об’єктах енергетичного комплексу. Внаслідок цього продовжено обов’язкову евакуацію з населених пунктів області. 
Суспільство
Україна
Сумщина
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