Через посилення російських обстрілів на Донеччині продовжили обов’язкову евакуацію населення

Про це повідомляє пресслужба Донецької ОДА.

За словами директора департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи ОДА Ігоря Бойка, станом на 25 грудня 2023 року спостерігається значне збільшення кількості обстрілів з різних видів озброєння з боку збройних формувань РФ по населених пунктах та об’єктах енергетичного комплексу області.

У результаті засідання було вирішено продовжити обов’язкову евакуацію з населених пунктів Донеччини до більш безпечних, особливо з тих, де зараз збільшилася загроза життю та здоров’ю мешканців.

Виключною вимогою стало врахування особливих потреб мешканців з інвалідністю, зокрема з порушенням органів зору, слуху, опорно-рухового апарату, з розумовою відсталістю, психічними розладами, та інших маломобільних груп населення та осіб, які їх супроводжують, у тому числі тих, які перебувають у закладах охорони здоров’я, освіти та соціального захисту, а також дітей з їх батьками або особами, які їх замінюють, або іншими законними представниками.