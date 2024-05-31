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Війна з Росією: хроніка
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Росія зазнає великих втрат особового складу через обмежену підготовку перед відправкою на фронт, - розвідка Британії

31 травня, 2024 п'ятниця
13:03
Війна з Росією втрати рф

Нещодавно кількість втрат російської армії на війні в Україні сягнула 500 тисяч. Ймовірно, окупанти отримують обмежену підготовку перед відправкою на фронт

Зміст

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що у  2024 році російські втрати залишаються на високому рівні. Натомість у травні середні втрати російського особового складу становили понад 1200 осіб на день - це найвищий показник з початку повномасштабного вторгнення.

Великі втрати, на думку аналітиків, можуть свідчити про поточний наступ Росії на всіх напрямках. Крім цього, цілком ймовірно, що більшість російських сил проходять лише обмежену підготовку, і вони не здатні проводити складні наступальні операції.

"У результаті Росія використовує невеликі, але дорогі хвилеві атаки, намагаючись послабити українську оборону. ﻿﻿Росія продовжує вербувати додаткові сили для підтримки цього підходу. Однак потреба постійно поповнювати особовий склад на передовій майже напевно обмежуватиме здатність Росії створювати підрозділи більшого потенціалу", - вважають у розвідці.

  • Протягом минулої доби російська окупаційна армія втратила на війні щонайменше 1390 військових, 18 танків і 39 артилерійських систем.
Теги:
Україна
російська армія
окупанти
Велика Британiя
Вбиті росіяни
втрати окупантів
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