Росія зазнає великих втрат особового складу через обмежену підготовку перед відправкою на фронт, - розвідка Британії

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що у 2024 році російські втрати залишаються на високому рівні. Натомість у травні середні втрати російського особового складу становили понад 1200 осіб на день - це найвищий показник з початку повномасштабного вторгнення.

Великі втрати, на думку аналітиків, можуть свідчити про поточний наступ Росії на всіх напрямках. Крім цього, цілком ймовірно, що більшість російських сил проходять лише обмежену підготовку, і вони не здатні проводити складні наступальні операції.

"У результаті Росія використовує невеликі, але дорогі хвилеві атаки, намагаючись послабити українську оборону. ﻿﻿Росія продовжує вербувати додаткові сили для підтримки цього підходу. Однак потреба постійно поповнювати особовий склад на передовій майже напевно обмежуватиме здатність Росії створювати підрозділи більшого потенціалу", - вважають у розвідці.