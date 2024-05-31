Росія зазнає великих втрат особового складу через обмежену підготовку перед відправкою на фронт, - розвідка Британії
Нещодавно кількість втрат російської армії на війні в Україні сягнула 500 тисяч. Ймовірно, окупанти отримують обмежену підготовку перед відправкою на фронт
Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.
Зазначається, що у 2024 році російські втрати залишаються на високому рівні. Натомість у травні середні втрати російського особового складу становили понад 1200 осіб на день - це найвищий показник з початку повномасштабного вторгнення.
Великі втрати, на думку аналітиків, можуть свідчити про поточний наступ Росії на всіх напрямках. Крім цього, цілком ймовірно, що більшість російських сил проходять лише обмежену підготовку, і вони не здатні проводити складні наступальні операції.
"У результаті Росія використовує невеликі, але дорогі хвилеві атаки, намагаючись послабити українську оборону. Росія продовжує вербувати додаткові сили для підтримки цього підходу. Однак потреба постійно поповнювати особовий склад на передовій майже напевно обмежуватиме здатність Росії створювати підрозділи більшого потенціалу", - вважають у розвідці.
- Протягом минулої доби російська окупаційна армія втратила на війні щонайменше 1390 військових, 18 танків і 39 артилерійських систем.
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