Росіянам знадобилося півтора місяця, щоб поновити масштабні ракетні удари: експерт з питань нацбезпеки Варченко про темпи відновлення ракет у РФ

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Щодо ракетного потенціалу росіян, то їм потрібно було збирати ракети півтора місяця, щоб завдати удар, який виявився дошкульним та відчутним для української енергетичної системи. Вони знайшли той вигідний тактичний супровід своєї терористичної операції й після ударів, які завдали декілька тижнів тому, продовжили насичений ракетний терор. Але їм вистачило ще на дві доби, про що ми робимо висновок – якби у росіян була тисяча ракет на вчора і тисяча на сьогодні, то ці ракети у супроводженні двох тисяч "шахедів" летіли б на Україну", - зауважив експерт з питань національної безпеки.

За його словами, оскільки росіяни впродовж півтора місяця збирали й після поновлення ракетних атак ще пару днів тримали темп, це свідчить, що у них нема тих ресурсів і їм знову треба місяцями збиратися для чергового удару.

"Ми маємо справу з тією державою, в якої є ресурс, аби підтягувати зараз ракети. Те, що вони почали у сухопутній війні використовувати "циркони", які непризначені бити по наземних цілях, означає, що противник вже з усіх шпарин та засіків намагається витягнути все те, що можна поставити на крило. Наскільки глибокі у них засіки, ми можемо лише припускати. Однак ракет у росіян стає менше, вони не мають відновлювальної спроможності, щоб їх робити більше, ніж витрачають. Перерва, щоб поновити ракетний потенціал у РФ, може бути й півтора місяця, і три місяці, а може бути й пару тижнів, але ми приблизно бачимо темпи, в межах яких росіяни відновлюють і створюють нові ракети", - прокоментував Іван Варченко.