Росіяни 10 серпня вбили цивільну людину на Запоріжжі
У суботу, 10 серпня, російські терористи вбили цивільного жителя Запорізької області
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
"Росіяни вбили цивільну людину у прифронтовій громаді Запорізької області. Окупанти обстріляли цивільні будівлі у селі Новопавлівка Оріхівської громади", - йдеться у повідомленні.
Російська ракета влучила по будинку подружжя. Чоловік загинув на місці, а жінка отримала поранення.
Інших деталей в ОВА не додали.
- У Запоріжжі до кінця жовтня планують відкрити перші підземні школи. Наразі у місті та області будують 6 таких шкіл.
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