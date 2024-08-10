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Росіяни 10 серпня вбили цивільну людину на Запоріжжі

Влад Дідусь
10 серпня, 2024 субота
23:32
Війна з Росією свічка

У суботу, 10 серпня, російські терористи вбили цивільного жителя Запорізької області

Зміст

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров. 

"Росіяни вбили цивільну людину у прифронтовій громаді Запорізької області. Окупанти обстріляли цивільні будівлі у селі Новопавлівка Оріхівської громади", - йдеться у повідомленні.

Російська ракета влучила по будинку подружжя. Чоловік загинув на місці, а жінка отримала поранення. 

Інших деталей в ОВА не додали.

  • У Запоріжжі до кінця жовтня планують відкрити перші підземні школи. Наразі у місті та області будують 6 таких шкіл.
Теги:
Україна
Запорізька область
воєнні злочини Росії
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