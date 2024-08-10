Росіяни 10 серпня вбили цивільну людину на Запоріжжі

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Росіяни вбили цивільну людину у прифронтовій громаді Запорізької області. Окупанти обстріляли цивільні будівлі у селі Новопавлівка Оріхівської громади", - йдеться у повідомленні.

Російська ракета влучила по будинку подружжя. Чоловік загинув на місці, а жінка отримала поранення.

Інших деталей в ОВА не додали.