Росіяни 27 вересня просунулись у 5 населених пунктах, - DeepState
Російська окупаційна армія протягом останньої доби має успіхи на 5 напрямках
Про це повідомляє DeepState.
"Ворог просунувся біля Новогродівки, Миколаївки, Цукуриного, в Маринівці та Нью-Йорку", - йдеться у повідомленні.
Інформації щодо просування українських Сил оборони аналітики не розголошують.
- 27 вересня військовий експерт Іван Киричевський розповів, що росіяни активно готувались до наступу на Сумщину з планами просуватись далі вглиб території України.
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