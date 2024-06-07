Росіяни 7 червня вбили жителя Нікопольщини

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Нікопольщина. Знову загинула людина. У Червоногригорівській громаді ворожий артобстріл обірвав життя 70-річного чоловіка", - йдеться у повідомленні.

Також відомо про пошкоджені будинок та лінія електропередач.