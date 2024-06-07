Росіяни 7 червня вбили жителя Нікопольщини
У пʼятницю, 7 червня, російські терористи обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини, є загиблий
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Нікопольщина. Знову загинула людина. У Червоногригорівській громаді ворожий артобстріл обірвав життя 70-річного чоловіка", - йдеться у повідомленні.
Також відомо про пошкоджені будинок та лінія електропередач.
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У ніч проти 7 червня Росія атакувала Україну крилатими ракетами зі стратегічних бомбардувальників Ту-95 та "шахедами". На Хмельниччині, Київщині та в Одесі лунали вибухи.
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