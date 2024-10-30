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Росіяни атакували Дніпро: поранення отримав 14-річний підліток

Катерина Ганжа
30 жовтня, 2024 середа
21:36
Війна з Росією місто Дніпро

Ввечері середи, 30 жовтня російські окупанти атакували Дніпро, внаслідок чого 14-річний підліток отримав поранення

Зміст

По це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Внаслідок ворожої атаки у місті постраждав 14-річний підліток. У хлопця поранення ноги. Йому надали необхідну меддопомогу", - зазначив Лисак.

Повідомляється, що постраждалий  лікуватиметься амбулаторно.

  • У середу, 30 жовтня, в одній із лікарень Кривого Рогу помер чоловік, який постраждав унаслідок російського ракетного удару по місту 28 жовтня. 
Теги:
Новини
Україна
Дніпро
окупанти
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