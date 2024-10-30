Росіяни атакували Дніпро: поранення отримав 14-річний підліток
Ввечері середи, 30 жовтня російські окупанти атакували Дніпро, внаслідок чого 14-річний підліток отримав поранення
По це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Внаслідок ворожої атаки у місті постраждав 14-річний підліток. У хлопця поранення ноги. Йому надали необхідну меддопомогу", - зазначив Лисак.
Повідомляється, що постраждалий лікуватиметься амбулаторно.
- У середу, 30 жовтня, в одній із лікарень Кривого Рогу помер чоловік, який постраждав унаслідок російського ракетного удару по місту 28 жовтня.
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