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У лікарні помер житель Кривого Рогу, поранений унаслідок атаки РФ 28 жовтня

Катерина Єсікова
30 жовтня, 2024 середа
09:34
Війна з Росією Кривий Ріг, російська атака, обстріл

У середу, 30 жовтня, в одній із лікарень Кривого Рогу помер чоловік, який постраждав унаслідок російського ракетного удару по місту 28 жовтня

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Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"У лікарні помер чоловік, який отримав поранення під час останнього ракетного удару по місту. Медики зробили максимум. Утім, травми виявилися занадто важкими. Співчуття рідним загиблого", - написав Лисак.

За його словами, таким чином, через російський удар кількість загиблих виросла до двох. 

  • Увечері понеділка, 28 жовтня, російська окупаційна армія запустила по території України ударні безпілотники та ракети. У Кривому Розі після вибухів загинув чоловік, 14 людей постраждали. У Києві 6 постраждалих.
Теги:
Новини
Суспільство
російська армія
Кривий Ріг
Дніпропетровщина
ракетний удар
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