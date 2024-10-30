У лікарні помер житель Кривого Рогу, поранений унаслідок атаки РФ 28 жовтня

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"У лікарні помер чоловік, який отримав поранення під час останнього ракетного удару по місту. Медики зробили максимум. Утім, травми виявилися занадто важкими. Співчуття рідним загиблого", - написав Лисак.

За його словами, таким чином, через російський удар кількість загиблих виросла до двох.