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Росіяни атакували дронами Берислав і Кіндійку на Херсонщині: є поранені

Юлія Юліна
26 вересня, 2024 четвер
18:51
Війна з Росією

Російська окупаційна армія 26 вересня атакувала дронами Берислав і Кіндійку Херсонської області, внаслідок чого постраждали цивільні

Зміст

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

"Сьогодні зранку через російський дроновий удар по Бериславу постраждали двоє людей. До лікарні звернулися жінки, 58 та 53 роки, які дістали контузії й вибухові травми через скидання вибухівки з БПЛА", - йдеться у повідомленні.

В ОВА зазначили, що потерпілим надали необхідну медичну допомогу.

Також близько 16:50 окупанти атакували з БПЛА Кіндійку. 

"Через скидання вибухівки з БПЛА 43-річний чоловік дістав вибухову травму і поранення грудної клітини", - поінформувала військова адміністрація.

В ОВА уточнили, що потерпілий самостійно звернувся до лікарні. Нині медики проводять обстеження та надають йому необхідну допомогу.

Теги:
Новини
Україна
Херсонщина
окупанти
безпілотник
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