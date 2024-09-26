Росіяни атакували дронами Берислав і Кіндійку на Херсонщині: є поранені

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

"Сьогодні зранку через російський дроновий удар по Бериславу постраждали двоє людей. До лікарні звернулися жінки, 58 та 53 роки, які дістали контузії й вибухові травми через скидання вибухівки з БПЛА", - йдеться у повідомленні.



В ОВА зазначили, що потерпілим надали необхідну медичну допомогу.

Також близько 16:50 окупанти атакували з БПЛА Кіндійку.

"Через скидання вибухівки з БПЛА 43-річний чоловік дістав вибухову травму і поранення грудної клітини", - поінформувала військова адміністрація.

В ОВА уточнили, що потерпілий самостійно звернувся до лікарні. Нині медики проводять обстеження та надають йому необхідну допомогу.