Росіяни атакували дронами село на Чернігівщині: поранено чоловіка, згоріли гараж і автівка
У неділю, 27 жовтня, російська армія обстріляла безпілотником село Новгород-Сіверської громади на Чернігівщині, в результаті чого поранення дістав чоловік
Про це повідомляє голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус.
"Росіяни із дронів кілька разів обстріляли село Новгород-Сіверської громади. Поранено 34-річного чоловіка, його госпіталізували в місцеву лікарню", - написав він.
За словами очільника ОДА, також згорів гараж у приватному обійсті, знищено легкову автівку.
- У суботу, 26 жовтня, російська окупаційна армія атакувала Костянтинівку на Донеччині, внаслідок чого загинула людина, троє отримали поранення.
- Актуальне
- Важливе