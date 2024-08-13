Росіяни атакували Херсон: серед 5 поранених є дитина
Російська терористична армія у понеділок, 12 серпня, тричі атакувала Херсон, внаслідок чого постраждали п'ятеро людей, серед яких дитина
Про це інформує Херсонська ОВА.
Вказано, що спершу окупанти обстріляли Дніпровський район Херсона близько 17:00. Внаслідок атаки постраждав 61-річний чоловік. Його доправили до лікарні з мінно-вибуховими травмами та пораненням ніг.
Згодом стало відомо про ще одного постраждалого.
"У 61-річного чоловіка діагностували вибухову травму, а також уламкове поранення передпліччя і ноги. Нині він під наглядом медиків", - йдеться у повідомленні ОВА.
Через кілька годин російська армія знову атакувала Дніпровський район Херсона, внаслідок чого постраждали троє людей. 35-річна жінка дістала вибухову травму та перелом руки. Ще одна 25-річна потерпіла перебуває у важкому стані, їй ампутували руку. Також постраждала 5-річна дитина, у неї гостра реакція на стрес.
- 11 серпня у Херсонській міській територіальній громаді внаслідок російських атак загинула одна людина, 9 отримали поранення.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.02 Купівля 41.02Продаж 41.5
- EUR Купівля 44.72Продаж 45.41
- Актуальне
- Важливе