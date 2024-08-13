Росіяни атакували Херсон: серед 5 поранених є дитина

Про це інформує Херсонська ОВА.

Вказано, що спершу окупанти обстріляли Дніпровський район Херсона близько 17:00. Внаслідок атаки постраждав 61-річний чоловік. Його доправили до лікарні з мінно-вибуховими травмами та пораненням ніг.

Згодом стало відомо про ще одного постраждалого.

"У 61-річного чоловіка діагностували вибухову травму, а також уламкове поранення передпліччя і ноги. Нині він під наглядом медиків", - йдеться у повідомленні ОВА.

Через кілька годин російська армія знову атакувала Дніпровський район Херсона, внаслідок чого постраждали троє людей. 35-річна жінка дістала вибухову травму та перелом руки. Ще одна 25-річна потерпіла перебуває у важкому стані, їй ампутували руку. Також постраждала 5-річна дитина, у неї гостра реакція на стрес.