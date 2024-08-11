У Херсоні через агресію РФ за день загинула людина, 9 постраждалих

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Зазначається, що через атаку РФ загинула 93-річна жінка.

"У важкому стані жінка 1957 і чоловік 1956 р.н. Одна жінка 1956 р.н. має легкі тілесні ушкодження. Троє жінок 1952, 1969, 1960 та троє чоловіків 1974, 1953, 1982 р.н. у стані середньої тяжкості", - повідомив Мрочко.

За його словами, всі постраждалі були доставлені з Дніпровського району Херсона.