У Херсоні через агресію РФ за день загинула людина, 9 постраждалих
У Херсонській міській територіальній громаді внаслідок російських атак 11 серпня загинула одна людина, 9 отримали поранення
Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.
Зазначається, що через атаку РФ загинула 93-річна жінка.
"У важкому стані жінка 1957 і чоловік 1956 р.н. Одна жінка 1956 р.н. має легкі тілесні ушкодження. Троє жінок 1952, 1969, 1960 та троє чоловіків 1974, 1953, 1982 р.н. у стані середньої тяжкості", - повідомив Мрочко.
За його словами, всі постраждалі були доставлені з Дніпровського району Херсона.
- У ніч проти 10 серпня російські окупанти вдарили по передмістю Херсона. Вогонь спалахнув на відкритій території за межами міста. Через сильний вітер дим швидко поширився, затягнувши майже весь Херсон.
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