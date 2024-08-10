У Херсоні почалася масштабна пожежа через атаки РФ, усе місто в диму
У ніч проти 10 серпня російські окупанти вдарили по передмістю Херсона. Вогонь спалахнув на відкритій території за межами міста. Через сильний вітер дим швидко поширився, затягнувши майже весь Херсон
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Через сильний вітер дим швидко поширився, затягнувши майже весь Херсон. Пожежники докладають усіх зусиль, щоб загасити займання", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ситуація ускладнюється високою ймовірністю через те, що ділянки, де вирує вогонь, можуть бути ще не розміновані.
В адміністрації рекомендують закрити вікна вдома та не виходити зайвий раз на вулицю. Якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум. Під час сильного задимлення доцільно користуватись захисними масками. Також потрібно пити багато води - до 2-3 літрів на день.
"Суспільне Херсон" із посиланням на місцевих жителів пише, що над містом димова завіса. Димом затягнуло все місто і відчувається неприємний запах.
- Уранці 10 серпня російська армія завдала ракетного удару по критичній інфраструктурі в Краматорську Донецької області. Через атаку загинув працівник, є постраждалі.
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