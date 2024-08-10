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У Херсоні почалася масштабна пожежа через атаки РФ, усе місто в диму

Катерина Єсікова
10 серпня, 2024 субота
11:04
Війна з Росією

У ніч проти 10 серпня російські окупанти вдарили по передмістю Херсона. Вогонь спалахнув на відкритій території за межами міста. Через сильний вітер дим швидко поширився, затягнувши майже весь Херсон

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Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Через сильний вітер дим швидко поширився, затягнувши майже весь Херсон. Пожежники докладають усіх зусиль, щоб загасити займання", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ситуація ускладнюється високою ймовірністю через те, що ділянки, де вирує вогонь, можуть бути ще не розміновані.

В адміністрації рекомендують закрити вікна вдома та не виходити зайвий раз на вулицю. Якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум. Під час сильного задимлення доцільно користуватись захисними масками. Також потрібно пити багато води - до 2-3 літрів на день.

"Суспільне Херсон" із посиланням на місцевих жителів пише, що над містом димова завіса. Димом затягнуло все місто і відчувається неприємний запах.

  • Уранці 10 серпня російська армія завдала ракетного удару по критичній інфраструктурі в Краматорську Донецької області. Через атаку загинув працівник, є постраждалі.
Теги:
Суспільство
російська армія
Херсон
ракетний удар
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