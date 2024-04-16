Росіяни атакували Херсонщину КАБами: 15 людей отримали контузії

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Удар прийшовся по житловій забудові. Пошкоджено будівлю провайдера, аптеку, житловий будинок та іншу цивільну інфраструктуру", - написав він.

Також за його інформацією окрім контузій місцеві отримали легкі травми. Їм вже надали медичну допомогу, від госпіталізації люди відмовилися.

Фото: t.me/olexandrprokudin