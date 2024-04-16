Росіяни атакували Херсонщину КАБами: 15 людей отримали контузії
У вівторок, 16 квітня, російська армія скинула керовану авіабомбу на житлову забудову у Бериславі на Херсонщині: 15 людей отримали контузії і травми
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Удар прийшовся по житловій забудові. Пошкоджено будівлю провайдера, аптеку, житловий будинок та іншу цивільну інфраструктуру", - написав він.
Також за його інформацією окрім контузій місцеві отримали легкі травми. Їм вже надали медичну допомогу, від госпіталізації люди відмовилися.
Фото: t.me/olexandrprokudin
- Вдень 15 квітня російська армія завдала удару керованою авіабомбою по закладу освіти в селі Лук’янці на Харківщині: двоє людей загинули, четверо дістали поранення.
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