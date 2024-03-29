Росіяни атакували Одесу ракетами: серед трьох постраждалих - двоє дітей

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Він зазначив, що з акваторії Чорного моря росіяни запустили дві керовані авіаційні ракети по Одесі: їх збили Сили протиповітряної оборони. Втім, в деяких районах міста впали уламки. Крім того, відомо, що травмувалась 15-річна дитина, її госпіталізовано.

"Будьте обережні, у випадку виявлення небезпечних предметів, не намагайтеся переміщувати їх самостійно. Викликайте оперативні служби, вам кваліфіковано допоможуть", - наголосив Кіпер.

Він згодом уточнив, що кількість постраждалих зросла до трьох людей: їх госпіталізували.

"Двоє з них - діти 15 та 10 років. Люди травмувалися внаслідок падіння уламків. Всі поранення легкі, загрози життю, на щастя, немає", - написав очільник Одеської ОВА.

Речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Ілля Євлаш розповів про деталі російської атаки в етері Еспресо.

"Відомо, що ворог атакував Одесу своїми ракетами. Ймовірно, що ці ракети були запущені з МіГів проте, які саме тип ракет встановлюється. Працювало наше ППО, зараз чекаємо уточнення, згодом зможемо говорити детальніше", - сказав він.

Згодом Повітряні сили ЗСУ повідомили про знищення двох російських авіаційних ракет Х-59. Їх збили сили та засоби зенітної ракетної Одеської бригади.