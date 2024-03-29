Росіяни атакували Одесу ракетами: серед трьох постраждалих - двоє дітей
Російська армія у п'ятницю, 29 березня, атакувала Одесу двома керованими авіаційними ракетами, внаслідок чого постраждали троє людей, серед них - діти
Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Він зазначив, що з акваторії Чорного моря росіяни запустили дві керовані авіаційні ракети по Одесі: їх збили Сили протиповітряної оборони. Втім, в деяких районах міста впали уламки. Крім того, відомо, що травмувалась 15-річна дитина, її госпіталізовано.
"Будьте обережні, у випадку виявлення небезпечних предметів, не намагайтеся переміщувати їх самостійно. Викликайте оперативні служби, вам кваліфіковано допоможуть", - наголосив Кіпер.
Він згодом уточнив, що кількість постраждалих зросла до трьох людей: їх госпіталізували.
"Двоє з них - діти 15 та 10 років. Люди травмувалися внаслідок падіння уламків. Всі поранення легкі, загрози життю, на щастя, немає", - написав очільник Одеської ОВА.
Речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Ілля Євлаш розповів про деталі російської атаки в етері Еспресо.
"Відомо, що ворог атакував Одесу своїми ракетами. Ймовірно, що ці ракети були запущені з МіГів проте, які саме тип ракет встановлюється. Працювало наше ППО, зараз чекаємо уточнення, згодом зможемо говорити детальніше", - сказав він.
Згодом Повітряні сили ЗСУ повідомили про знищення двох російських авіаційних ракет Х-59. Їх збили сили та засоби зенітної ракетної Одеської бригади.
- Начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк повідомила, що балістичні ракети РФ можуть долетіти до Одеси з Криму за одну хвилину. За її словами, одесити почали уважніше реагувати на тривоги про повітряну небезпеку.
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