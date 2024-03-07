Росіяни атакували Суми ракетою: один поранений, пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури
Російські окупанти у четвер, 7 березня, завдали ракетного удару по місту Суми: щонайменше одна людина поранена, пошкоджено кілька об'єктів цивільної інфраструктури
Про це інформує Сумська ОВА.
Вказано, що росіяни вдарили по місту близько 15:20. Наразі відомо про одну травмовану людину.
Крім того, внаслідок атаки окупантів зазнали пошкоджень приміщення школи, центральної міської лікарні, обласного центру екстреної медичної допомоги та водоканалу.
Фото: Сумська ОВА
Фото: Сумська ОВА
Фото: Сумська ОВА
На місцях влучань працюють усі відповідні служби.
- Уранці 7 березня російська армія намагалася вдарити по Одещині ракетою Х-31П. Проте ворожа ціль впала на підльоті до узбережжя.
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