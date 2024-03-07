Росіяни зранку атакували Одещину ракетою Х-31П: вона впала на підльоті до узбережжя
Уранці 7 березня російська армія намагалася варити по Одещині ракетою Х-31П. Проте ворожа ціль впала на підльоті до узбережжя
Про це пишуть Сили оборони півдня.
"Сьогодні зранку ворог атакував Одещину з літаків тактичної авіації з Чорного моря спрямувавши ракету Х-31П. Ракета втратила бойову спроможність на підльоті до узбережжя", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що внаслідок російської атаки руйнувань і постраждалих немає.
- Увечері вівторка, 5 березня, російські терористи запустили по Україні декілька груп "шахедів" з різних напрямків. У деяких регіонах уночі лунали вибухи, є влучання. Внаслідок падіння уламків збитих дронів в Одеському районі пошкоджено черговий рекреаційний об'єкт, газогін та житлові будинки у приватному секторі.
- Зранку середи, 6 березня, російські терористи обстріляли Одесу, відомо про жертв і поранених. У цей час Зеленський та Міцотакіс відвідували місто.
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