Росіяни зранку атакували Одещину ракетою Х-31П: вона впала на підльоті до узбережжя

Про це пишуть Сили оборони півдня.

"Сьогодні зранку ворог атакував Одещину з літаків тактичної авіації з Чорного моря спрямувавши ракету Х-31П. Ракета втратила бойову спроможність на підльоті до узбережжя", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок російської атаки руйнувань і постраждалих немає.