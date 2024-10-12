Росіяни атакували цивільне авто FPV-дроном у Купʼянську: двоє людей постраждали

Про це повідомляє Харківська облпрокуратура.

За даними слідства, 12 жовтня близько 13:15 ворог ударив по Купʼянську FPV-дроном. Зафіксовано влучання біля цивільного авто.

Внаслідок атаки 52-річний водій зазнав гострої реакції на стрес, а 77-річна пасажирка поранена.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Прокурори та слідчі поліції вживають усіх можливих і належних заходів для документування воєнних злочинів, скоєних російськими військовослужбовцями.