Росіяни обстріляли Херсон з артилерії: поранено поліцейського

Про це повідомляє поліція Херсонської області.

Удари артилерією по мікрорайону "Північний" спричинили пожежу на складах, пошкоджень зазнали адміністративна будівля, багатоквартирний будинок, складські приміщення та два автомобілі.

Під ворожий обстріл потрапив 31-річний працівник управління патрульної поліції Херсонської області. У нього діагностували контузію, вибухову та черепно-мозкову травми, загрози його життю немає.