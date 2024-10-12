Росіяни обстріляли Херсон з артилерії: поранено поліцейського
У Херсоні під артилерійським обстрілом росіян опинився мікрорайон "Північний". Внаслідок атаки поранення дістав 31-річний працівник управління патрульної поліції
Про це повідомляє поліція Херсонської області.
Удари артилерією по мікрорайону "Північний" спричинили пожежу на складах, пошкоджень зазнали адміністративна будівля, багатоквартирний будинок, складські приміщення та два автомобілі.
Під ворожий обстріл потрапив 31-річний працівник управління патрульної поліції Херсонської області. У нього діагностували контузію, вибухову та черепно-мозкову травми, загрози його життю немає.
- Протягом доби 11 жовтня російська армія 21 раз обстріляла населені пункти Донеччини. У Богоявленці загинули дві людини, поранення дістали троє людей в Краматорському й Бахмутському районах.
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