Росіяни атакують на 9 напрямках фронту: найактивніше на Покровському та Курахівському

Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 16:00.

Росіяни продовжують застосовувати авіацію та артилерію по прикордонних районах Сумської та Чернігівської області. Зокрема, під артилерійськими ударами опинилися райони населених пунктів Попівка, Грабовське, Порозок, Олександрівка, Бояро-Лежачі, Любимівка, Нова Слобода, Біла Береза, Мезенівка, Клюси, Семенівка, Миколаївка, Красний Хутір.

Крім того, ворог завдав авіаційних ударів по Семенівці, Іващенковому, Володимирівці, Білій Березі, Вільній Слободі, Кіндратівці та Попівці, загалом скинувши 14 авіаційних бомб.

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Ситуація на основних напрямках

На Харківському напрямку росіяни двічі штурмували позиції наших підрозділів в районах Гатища і Тихого, на даний час бої ще тривають.

На Куп’янському напрямку ворог шість разів атакував українські позиції. Поблизу Лозової та Глушківки атаки відбито, біля Синьківки триває бій.

На Лиманському напрямку ворог атакував у районах Макіївки, Невського, Тернів, Греківки, Дружелюбівки та Твердохлібового. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується вже дев’ять боєзіткнень, три з них досі тривають. Ситуація контрольована, кажуть у Генштабі.

На Торецькому напрямку відбулося три атаки противника. Ворог штурмував у районах населених пунктів Торецьк та Неліпівка.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили вже 16 спроб потіснити українських захисників із займаних позицій в районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Новоолександрівки, Гродівки, Новотроїцького, Новогродівки, Селідового та Михайлівки. Сили оборони стримують натиск та відбили 13 атак противника, три бої ще тривають. Найактивніший ворог біля Новотроїцького та Михайлівки. Зазнав ударів НАРами з озброєння штурмової авіації Олександропіль.

На Курахівському напрямку від початку доби загарбники 14 разів атакували наші підрозділи. Намагалися просунутися поблизу Костянтинівки, Українська та Георгіївки. Вісім боїв досі тривають.

На Времівському напрямку відбито три штурмові дії противника в бік Вугледара.

На Оріхівському напрямку у районі Малої Токмачки окупанти двічі без успіху намагалися просунутися вперед, але отримали жорстку відсіч. Також ворог завдав ракетного удару по Дніпровському.

На Придніпровському напрямку чотири атаки загарбників не мали успіху.