Росіяни більше бояться повертатися, ніж штурмувати, відмовників у них прив'язують до техніки, що йде в бій, - нацгвардієць Отченаш

Про це він повідомив у етері Еспресо.

"Здається, росіяни інколи більше бояться повертатися назад, ніж штурмувати позиції ЗСУ. В окупантів є різні розстрільні групи. Деяких військовослужбовців РФ, які відмовлялися від штурму, прив'язували до техніки, відправляли на штурм за принципом "виживеш чи не виживеш". Таким чином вони залякують особовий склад. Мовляв, якщо один не хоче йти на штурм, його пристрелять, тоді всі захочуть йти", - розповів Отченаш.

За його словами, Сили оборони України і бригада "Рубіж" працюють над тим, щоб подібного ставлення не було на окупованих територіях України.

"РФ - абсолютно імперіалістична країна з антилюдським ставленням. Ми працюємо, щоб в перспективі тимчасово окуповані території звільнити від цього жахливого гніту. Нам попадалися полонені з ТОТ, які розповідали, що їм пропонували три варіанти: йдеш на фронт, розстріляємо тебе, або погрожуємо сім'ї", - додав він.

Сьогодні противник дуже активно діє на напрямку, де оборону тримає бригада "Рубіж", але ЗСУ дають відсіч, каже Отченаш: "Крайні штурми ворога ЗСУ відбили досить вдало. Завдяки безпілотним авіаційним комплексам і скидам було знищено близько 20 росіян. Це достатньо хороший результат і показник того, що штурмові дії збільшуються. Ворог намагається знаходити слабкі місця ЗСУ. Зі свого боку ЗСУ роблять все можливо, щоб зупинити наступальні дії росіян".