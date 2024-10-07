Росіяни дистанційно розкидають міни-"пелюстки" у Херсоні, - МВА
У понеділок, 7 жовтня, зафіксовано декілька випадків, коли росіяни дистанційно мінують райони у Херсоні
Про це повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко.
"Увага! За сьогодні підтверджено кілька випадків дистанційного мінування у Дніпровському районі Херсона. Ворог розкидає на дорогах міни - "пелюстки" ("лєпєсткі" або "метелики")", - розповів він.
Мрочко наголосив, що це поширена протипіхотна міна й наближатися до неї дуже небезпечно.
За словами очільника МВА, міна невелика, розміром з долоню, зеленого або коричневого кольору. Може вибухнути, якщо до неї доторкнутися або навіть сама по собі.
"Категорично заборонено наближатися до міни й тим більше її чіпати! У разі виявлення такої "пелюстки" набирайте "101", - зауважив Мрочко.
- Російська окупаційна армія почала по-новому маскувати міни ПФМ-1 "Пелюстка" так, щоб їх можна було сприйняти за каміння або сміття.
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