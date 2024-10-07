Росіяни дистанційно розкидають міни-"пелюстки" у Херсоні, - МВА

Про це повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко.

"Увага! За сьогодні підтверджено кілька випадків дистанційного мінування у Дніпровському районі Херсона. Ворог розкидає на дорогах міни - "пелюстки" ("лєпєсткі" або "метелики")", - розповів він.

Мрочко наголосив, що це поширена протипіхотна міна й наближатися до неї дуже небезпечно.

За словами очільника МВА, міна невелика, розміром з долоню, зеленого або коричневого кольору. Може вибухнути, якщо до неї доторкнутися або навіть сама по собі.

"Категорично заборонено наближатися до міни й тим більше її чіпати! У разі виявлення такої "пелюстки" набирайте "101", - зауважив Мрочко.