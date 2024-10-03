За допомогою клею та ґрунту: росіяни почали по-новому маскувати міни ПФМ-1 "Пелюстка"

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

За даними ОВА, окупанти обмазують міни ПФМ-1 "Пелюстка" клеєм і обвалюють у ґрунті, пилюці та листі. Так міни стають менш помітними та їх можна помилково сприйняти за каміння або сміття.

"У зв'язку з цим просимо громадян бути обережними, не торкатися незнайомих предметів, розповідати дітям про вибухові пристрої та небезпеку, яку вони становлять, а також нагадуємо важливі правила дотримання мінної безпеки", - йдеться у повідомленні.

В ОВА закликали мешканців не наближатися до підозрілих предметів та не торкатися їх. Натомість потрібно відійти якнайдалі та повідомити про "знахідку" за номером 101.