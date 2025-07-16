Росіяни до кінця липня готуються провести другу хвилю наступу в Запорізькій області, - Андрющенко

Про це в етері Еспресо керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

"Через сам Маріуполь росіяни зараз активно не проводять великих логістичних постачань на фронт. Окупанти зараз залучають новий логістичний ланцюг. Сьогодні в пріоритеті є постачання через північ Донецької області. Це означає, що вони заїжджають з напряму Ростова, Таганрога й Ростовської області, далі через Новоазовськ підіймаються на північ, обходячи Маріуполь. Там вони розʼїжджаються на Волноваху, або безпосередньо на сам Донецьк. Це є основним на сьогодні ланцюгом постачання і відповідає тим активностям окупантів на фронті", - розповів Андрющенко.

За його словами, окупанти почали активно перекидати резерви ближче до лінії фронту в Запорізькій області, готуючись до активізації наступальних дій.

"З іншого боку не можна сказати, що все на фронті завмерло навколо Маріуполя та Запорізькій області. Адже, ті резерви, які вони утримували тут, вони продовжують тримати й потрохи переміщають їх ближче до лінії фронту. Переміщення вони роблять здебільшого у Бердянській агломерації й Пологівській. От саме ці їх дії більше відповідають тому, що відбувається на лінії фронту. Ми спостерігаємо за останні дні за спробами росіян знову наступати в районі Гуляйполя ближче до кордону з Донецькою областю, ближче до Малинівки. Там знову розпочались активні бойові дії. З вчорашнього дня окупанти почали підтягувати резерви до лінії фронту, які вони мали на півночі й ближче до лінії моря. Тобто, з середини липня варто очікувати другу хвилю наступу росіян в Запорізькій області", - додав він.