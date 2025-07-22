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Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
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Росіяни двічі за день атакували Суми: загинула жінка, 4 людини поранено, в місті відключення електроенергії

Марія Науменко
22 липня, 2025 вiвторок
17:18
Війна з Росією

У вівторок, 22 липня, російська армія двічі атакувала дронами Суми, унаслідок чого загинула 60-річна жінка, ще четверо людей отримали поранення. Частина міста залишилася без електропостачання

Зміст

Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Перша атака ворожих БПЛА відбулася після 13:00. У Ковпаківському районі Сум зафіксовано влучання в об'єкти цивільної інфраструктури.

Зокрема, вибуховою хвилею вибито вікна у навчальному та медичному закладах.

Вдруге РФ атакувала місто близько 15:00. Ціллю атаки стали об'єкти цивільної інфраструктури.

Від отриманих поранень внаслідок ворожої атаки загинула 60-річна жінка. 

Крім того, були пошкоджені будівлі та автомобілі, а також дитячий майданчик. 

Спершу Григоров повідомляв про двох постраждалих, одна пізніше уточнив, що їхня кількість зросла до 4.

Внаслідок російської атаки на Сумщині зафіксовано відключення електроенергії. Про це повідомило АТ ''Сумиобленерго''.

Без світла залишилися частина міста Суми, а також населені пункти Сумського та Роменського районів.

"Вкотре наголосимо, що з метою безпеки не розголошуємо деталей і наслідків, щоб не коригувати подальші дії ворога. Працюємо в посиленому режимі над відновленням розподілу електроенергії в кожну оселю", - йдеться в повідомленні.

фото: Олег Григоров

  • Ввечері 21 липня російська армія атакувала цивільну інфраструктуру Путивльської громади Сумської області й житловий район Сум: серед постраждалих є діти.

 

Теги:
Новини
Україна
Росія
Суми
Сумщина
Військові новини
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