Росіяни двічі за день атакували Суми: загинула жінка, 4 людини поранено, в місті відключення електроенергії

Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Перша атака ворожих БПЛА відбулася після 13:00. У Ковпаківському районі Сум зафіксовано влучання в об'єкти цивільної інфраструктури.

Зокрема, вибуховою хвилею вибито вікна у навчальному та медичному закладах.

Вдруге РФ атакувала місто близько 15:00. Ціллю атаки стали об'єкти цивільної інфраструктури.

Від отриманих поранень внаслідок ворожої атаки загинула 60-річна жінка.

Крім того, були пошкоджені будівлі та автомобілі, а також дитячий майданчик.

Спершу Григоров повідомляв про двох постраждалих, одна пізніше уточнив, що їхня кількість зросла до 4.

Внаслідок російської атаки на Сумщині зафіксовано відключення електроенергії. Про це повідомило АТ ''Сумиобленерго''.

Без світла залишилися частина міста Суми, а також населені пункти Сумського та Роменського районів.

"Вкотре наголосимо, що з метою безпеки не розголошуємо деталей і наслідків, щоб не коригувати подальші дії ворога. Працюємо в посиленому режимі над відновленням розподілу електроенергії в кожну оселю", - йдеться в повідомленні.

фото: Олег Григоров