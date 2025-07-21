Росіяни атакували дронами Сумщину: постраждали четверо людей, серед них 5-річний хлопчик
Ввечері 21 липня російська армія обстріляла дронами цивільну інфраструктуру Путивльської громади Сумської області, внаслідок чого постраждали 4 осіб, серед них 5-річний хлопчик
Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров.
"Сьогодні ввечері ворог атакував дронами цивільну інфраструктуру Путивльської громади. Попередньо постраждали щонайменше четверо людей, серед них 5-річний хлопчик", - написав він.
Постраждалим надали необхідну медичну допомогу без госпіталізації.
За даними посадовця, на місці влучання спалахнула пожежа. Триває ліквідація наслідків.
- У ніч на 21 липня РФ масовано атакувала Україну "шахедами" і надзвуковими, крилатими та балістичними ракетами: у Києві, Харкові, Івано-Франківську є руйнування й пожежі. Столична влада повідомляє про одного загиблого та 9 поранених.
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