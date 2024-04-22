Росіяни евакуюють представників окупаційної влади з ТОТ Херсонщини, - "Жовта стрічка"
З тимчасово окупованої частини Херсонсокої області росіяни почали евакуювати представників загарбницької влади
Про це повідомляє рух "Жовта стрічка".
Як зазначають активісти, підготовка до евакуації "органів влади" почалася вже в неділю, 21 квітня. Зокрема у тимчасово захопленому селі Нова Збур’ївка.
Місцевих попередили, що роботу також припинить ринок і деякі продовольчі крамниці.
"Також місцевому населення повідомляють,що протягом тижня припинить функціонувати місцевий ринок та значна частина продовольчих магазинів", - йдеться у повідомленні.
- 8 квітня стало відомо, що у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області під час роздачі їжі сталася бійка. Внаслідок цього одна людина загинула, ще 13 отримали травми.
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