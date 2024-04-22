Росіяни евакуюють представників окупаційної влади з ТОТ Херсонщини, - "Жовта стрічка"

Про це повідомляє рух "Жовта стрічка".

Як зазначають активісти, підготовка до евакуації "органів влади" почалася вже в неділю, 21 квітня. Зокрема у тимчасово захопленому селі Нова Збур’ївка.

Місцевих попередили, що роботу також припинить ринок і деякі продовольчі крамниці.

"Також місцевому населення повідомляють,що протягом тижня припинить функціонувати місцевий ринок та значна частина продовольчих магазинів", - йдеться у повідомленні.