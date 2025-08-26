Росіяни готуються до третьої хвилі наступальних дій на Запорізькому напрямку, - Андрющенко

Про це в етері Еспресо повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

"Окупанти все літо готуються до наступальних дій на Запорізькому напрямку. Фактично всі ці наступальні дії ворога зриваються наші Сили оборони. Якщо так розбиратись, то другу хвилю наступу ворога вже фактично зірвано. Зараз росіяни активно готуються до третьої хвилі наступальних дій на Запорізькому напрямку. Що з цим наступом відбудеться поки що невідомо. Оскільки, тут варто згадати ситуацію зі знищенням ворожого потягу під Токмаком, який досі там знаходиться і блокує російську логістику. А це їм конче необхідно для початку наступальних дій. Адже, пальне, яке вони перевозили цією залізницею, точно не було для цивільного призначення", - розповів Андрющенко.

Він також розповів, що росіяни намагались проводити наступальні дії в районі Василівки та Степового, а також біля Гуляйполя. Ці атаки ворога були безрезультатними.

"Майже все літо росіяни тримають достатньо велику кількість резервів на другій лінії фронту. Вони систематично їх поповнюють і проводять ротації. Втім, в наступальних активних діях вони участі не приймають. Ми спостерігаємо наступальні дії ворога в районі Василівки й Степового, де вони намагались просочуватись. Також певну активність ворога в районі Гуляйполя, їх важко назвати успішним для ворога", - додав він.

За словами Андрющенка, головна мета ворога на Запорізькому напрямку - максимально наблизитись до Запоріжжя, щоб атакувати місто дронами та артилерією.

"Немає жодних сумнівів, що ворог має плани просування в Запорізькій області й намагатись створити там точки напруження. Їм це необхідно для того, щоб сковувати наші Сили оборони. Також вони хочуть максимально близько наблизитись до Запоріжжя і фактично влаштувати в місті теж саме, що вони сьогодні роблять в Херсоні. Тобто, їх завдання мінімум - дістати до Запоріжжя, щоб по місту могла працювати їхня артилерія та дрони", - підсумував Андрющенко.