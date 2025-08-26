Від початку доби на фронті зафіксували 71 бій, третину з них - на Покровському напрямку

Про це йдеться в зведенні Генштабу станом на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог чотири рази атакував позиції українських захисників, два бойових зіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку наші захисники відбили чотири атаки на позиції українських військ у напрямку населених пунктів Куп’янськ та Нова Кругляківка. Дотепер триває ще одна атака.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 17 разів. Сили оборони зупинили 10 спроб просування противника.

На Сіверському напрямку ворог чотири рази намагався прорватися в районі Григорівки та у напрямку Серебрянки, Виїмки, Федорівки, отримав відсіч.

На Краматорському напрямку противник два рази безуспішно атакував позиції Сил оборони.

На Торецькому напрямку загарбник п’ять разів атакував у районі Торецька та в напрямку населених пунктів Бересток, Степанівка.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 24 спроби потіснити українських захисників. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 23 атаки, одне бойове зіткнення досі триває.

На Новопавлівському напрямку противник дев’ять разів атакував поблизу населеного пункту Шевченко та у напрямку Філії, Іскри та Олександрограда. Дотепер тривають три бойові зіткнення.

На Гуляйпільському напрямку ворожа авіація завдала удару по Білогір’ю.

На Оріхівському напрямку ворог завдав авіаційного удару по Преображенці.

На Придніпровському напрямку противник один раз безуспішно атакував позиції наших захисників.