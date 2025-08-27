Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Війна з Росією Армія РФ за добу війни в Україні втратила 920 військових, 45 артсистем та 1 танк

Армія РФ за добу війни в Україні втратила 920 військових, 45 артсистем та 1 танк

Катерина Ганжа
27 серпня, 2025 середа
07:00
Війна з Росією втрати окупантів

Протягом доби 26 серпня російська окупаційна армія втратила ще щонайменше 920 військових. Також українські захисники знищили 45 артилерійських систем та 1 танк ворога

Зміст

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.08.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1078750 (+920) осіб;
  • танків – 11135 (+1) од;
  • бойових броньованих машин – 23178 (+0) од;
  • артилерійських систем – 32024 (+45) од;
  • РСЗВ – 1472 (+0) од;
  • засоби ППО – 1212 (+1) од;
  • літаків – 422 (+0) од;
  • гелікоптерів – 340 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 53636 (+194);
  • крилаті ракети – 3598 (+0);
  • кораблі / катери – 28 (+0);
  • підводні човни – 1 (+0);
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 59887 (+118);
  • спеціальна техніка – 3950 (+0). 

В Генштабі додали, що дані уточнюються.

