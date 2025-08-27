Армія РФ за добу війни в Україні втратила 920 військових, 45 артсистем та 1 танк
Протягом доби 26 серпня російська окупаційна армія втратила ще щонайменше 920 військових. Також українські захисники знищили 45 артилерійських систем та 1 танк ворога
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.08.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1078750 (+920) осіб;
- танків – 11135 (+1) од;
- бойових броньованих машин – 23178 (+0) од;
- артилерійських систем – 32024 (+45) од;
- РСЗВ – 1472 (+0) од;
- засоби ППО – 1212 (+1) од;
- літаків – 422 (+0) од;
- гелікоптерів – 340 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 53636 (+194);
- крилаті ракети – 3598 (+0);
- кораблі / катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 59887 (+118);
- спеціальна техніка – 3950 (+0).
В Генштабі додали, що дані уточнюються.
