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Війна з Росією: хроніка
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Росіяни кажуть, що випробовують наземні дрони з вантажопідйомністю до 250 кг

1 червня, 2024 субота
12:17
Війна з Росією Сергій Чемезов – гендиректор російської корпорації «ростех»

У Росії розробили наземні роботи-камікадзе "Депеша" та "Баггі". Вони вже нібито проходять всебічні випробування, зокрема на фронті в Україні

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Про це повідомляє Ростех.

"Однією з найважливіших характеристик роботизованих машин, поряд з компактністю та маневреністю, є їхня вантажопідйомність. У "Депеші" вона становить 150 кг, у "Баггі" - 250 кг", - йдеться у повідомленні.

За даними Ростеха, ці роботи здатні швидко та непомітно доставляти на фронт боєприпаси, паливо та навіть евакуювати поранених окупантів. Також вони можуть використовуватися в ураженні цілей.

Робот "Депеша" зібраний на гусеничній платформі та управляється оператором за допомогою джойстика та FPV-шолома. У роботизованого комплексу "Баггі" - колісна платформа, керується він за допомогою джойстика та планшета.

  • Російська армія перекидає власні сили для зміцнення позицій на Харківському напрямку. Це вказує на можливу другу фазу наступу РФ у регіоні.

Теги:
Росія
зброя
російська армія
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