Росіяни кажуть, що випробовують наземні дрони з вантажопідйомністю до 250 кг

Про це повідомляє Ростех.

"Однією з найважливіших характеристик роботизованих машин, поряд з компактністю та маневреністю, є їхня вантажопідйомність. У "Депеші" вона становить 150 кг, у "Баггі" - 250 кг", - йдеться у повідомленні.

За даними Ростеха, ці роботи здатні швидко та непомітно доставляти на фронт боєприпаси, паливо та навіть евакуювати поранених окупантів. Також вони можуть використовуватися в ураженні цілей.

Робот "Депеша" зібраний на гусеничній платформі та управляється оператором за допомогою джойстика та FPV-шолома. У роботизованого комплексу "Баггі" - колісна платформа, керується він за допомогою джойстика та планшета.