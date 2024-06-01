Росіяни кажуть, що випробовують наземні дрони з вантажопідйомністю до 250 кг
У Росії розробили наземні роботи-камікадзе "Депеша" та "Баггі". Вони вже нібито проходять всебічні випробування, зокрема на фронті в Україні
Про це повідомляє Ростех.
"Однією з найважливіших характеристик роботизованих машин, поряд з компактністю та маневреністю, є їхня вантажопідйомність. У "Депеші" вона становить 150 кг, у "Баггі" - 250 кг", - йдеться у повідомленні.
За даними Ростеха, ці роботи здатні швидко та непомітно доставляти на фронт боєприпаси, паливо та навіть евакуювати поранених окупантів. Також вони можуть використовуватися в ураженні цілей.
Робот "Депеша" зібраний на гусеничній платформі та управляється оператором за допомогою джойстика та FPV-шолома. У роботизованого комплексу "Баггі" - колісна платформа, керується він за допомогою джойстика та планшета.
- Російська армія перекидає власні сили для зміцнення позицій на Харківському напрямку. Це вказує на можливу другу фазу наступу РФ у регіоні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.47 Купівля 40.47Продаж 41.1
- EUR Купівля 43.81Продаж 44.71
- Актуальне
- Важливе