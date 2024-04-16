Росіяни хочуть створити в одній зі шкіл окупованого Бердянська загін "рятувальників", - очільниця МВА Галіцина
Росіяни вигадали новий спосіб агітації військових угруповань на ТОТ - в одній зі шкіл тимчасово окупованого Бердянська вони планують створити окремий шкільний загін "рятувальників"
Про це повідомила голова Бердянської МВА Вікторія Галіцина.
За її словами, у школу №2 приїхало "регіональне відділення всеросійського студентського корпусу рятівників" у супроводі "народного ополчєнія".
"Хочуть створити окремий шкільний загін "рятувальників", щоб підготувати дітей до надзвичайних ситуацій, навчити надавати медичну допомогу і "правильно любіть родіну", - тобто начепити на них військове спорядження, щоб ті "відчули на собі всю відповідальність та хоробрість перед родінай", - написала вона.
Також очільниця міста наголошує, що таким чином росіяни намагаються ліпити з дітей своїх майбутніх поплічників, зробити їх більш прихильними до "нових господарів", а після залучити до лав своїх структур та окупаційного війська.
- 14 квітня повідомлялося, що у тимчасово окупований Приморськ Запорізької області росіяни завозять ще більше гастарбайтерів для будівництва "курорту" та зміни етнічного складу мешканців ТОТ.
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