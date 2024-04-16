Росіяни хочуть створити в одній зі шкіл окупованого Бердянська загін "рятувальників", - очільниця МВА Галіцина

Про це повідомила голова Бердянської МВА Вікторія Галіцина.

За її словами, у школу №2 приїхало "регіональне відділення всеросійського студентського корпусу рятівників" у супроводі "народного ополчєнія".

"Хочуть створити окремий шкільний загін "рятувальників", щоб підготувати дітей до надзвичайних ситуацій, навчити надавати медичну допомогу і "правильно любіть родіну", - тобто начепити на них військове спорядження, щоб ті "відчули на собі всю відповідальність та хоробрість перед родінай", - написала вона.

Також очільниця міста наголошує, що таким чином росіяни намагаються ліпити з дітей своїх майбутніх поплічників, зробити їх більш прихильними до "нових господарів", а після залучити до лав своїх структур та окупаційного війська.