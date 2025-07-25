Росіяни на Торецькому напрямку намагаються штурмувати групами з 3-4 осіб, - ОТУ "Луганськ"

Про це розповів речник ОТУ "Луганськ", підполковник Дмитро Запорожець, передає Укрінформ.

"В цілому по нашій оперативній зоні змінилась середньодобова кількість штурмів, їх стало менше. Можливо, через те, що ворог свої зусилля зосереджує в тому числі і на Покровському напрямку", - сказав він.

Водночас росіяни зосереджують зусилля у напрямку Яблунівки та Олександро-Калинового.

"Ця тактика характеризується тим, що це невеликі піхотні групи по три-чотири особи, які намагаються дістатись до позицій Сил оборони, при нагоді і штурмувати, і залучаються вони до цих заходів, застосовуючи деколи мототехніку, багі і таке інше", – акцентував речник.

За його словами, окупанти намагаються накопичуватися для продовження штурмових дій. Зокрема, ворог використовує драбини для подолання протитанкових ровів.

"Одного разу помічали звичайну драбину, в інший - спромоглися десь залізну притягти, і ще один момент, що застосовують стовбури дерев, де або вкручують щось схоже на сходинки для того, щоб вкинути це в протитанковий рів і потім спуститися по цьому стовбурі дерева на іншу сторону", – додав Запорожець.