Росіяни на ТОТ Луганщини набирають добровольців для боротьби з українськими БПЛА глибоко у тилу, - ОВА
У тимчасово окупованій Луганській області росіяни почали набирати добровольців для боротьби з українськими безпілотниками, які суттєво впливають на ситуацію не тільки на лінії фронту, а й глибоко у тилу
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.
Зазначається, що окупанти пропонують кандидатам 261 тис. рублів на місяць (понад 3000 доларів) та офіційне працевлаштування.
Водночас від них вимагається досвід служби в ППО або на зенітних установках, або вміння поводитися з великокаліберними кулеметами. Голова ОВА зазначає, що поки не зрозуміло, де окупанти таких знайдуть.
"Усіх більш-менш кваліфікованих фахівців давно мобілізували, більшість з них вже провернулись у трунах. В окупованих містах залишились здебільшого асоціальні особистості та люди похилого віку", - підкреслив Лисогор.
- Російське міністерство оборони заявило про роботу ППО і нібито збиття 36 безпілотників у небі над шістьма регіонами РФ у ніч проти неділі, 30 червня.
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