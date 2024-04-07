Росіяни на ТОТ спотворюють образ козацтва як символу української боротьби за незалежність, - Спротив
На тимчасово окупованих територіях росіяни намагаються дискредитувати історичну спадщину козацтва як символу української національної свободи і боротьби за незалежність
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Зазначається, що для цього використовують відповідне "дослідження" російського ідеолога Олексія Анпілогова.
За його словами, саме на козацьких організаціях Донбасу вдалося втримувати російську окупацію і тільки з часу, коли Росія розпочала "СВО", козаків змогли підсилити збройні сили РФ. Крім того, він переконаний, що козацькі угруповання можна надалі мобілізовувати у ряди російської армії.
"Втім, нещодавно в Росії було підписано закон про створення козачого "мобілізаційного резерву", який передбачає примусове підписання контрактів з Міноборони РФ. А у весняний призов, який розпочався на ТОТ з 1 квітня, буде приходити по дві повістки - електронна і паперова. За котрою потрібно з’явитися у військкомат - невідомо. Усе для того, аби шансів уникнути війни було якомога менше", - йдеться у повідомленні Спротиву.
- 5 квітня повідомлялось, що росіяни на тимчасово окупованих територіях вербують українців для війни в Африці: їм також доведеться добувати корисні копалини на континенті.
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