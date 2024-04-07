Росіяни на ТОТ спотворюють образ козацтва як символу української боротьби за незалежність, - Спротив

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що для цього використовують відповідне "дослідження" російського ідеолога Олексія Анпілогова.

За його словами, саме на козацьких організаціях Донбасу вдалося втримувати російську окупацію і тільки з часу, коли Росія розпочала "СВО", козаків змогли підсилити збройні сили РФ. Крім того, він переконаний, що козацькі угруповання можна надалі мобілізовувати у ряди російської армії.

"Втім, нещодавно в Росії було підписано закон про створення козачого "мобілізаційного резерву", який передбачає примусове підписання контрактів з Міноборони РФ. А у весняний призов, який розпочався на ТОТ з 1 квітня, буде приходити по дві повістки - електронна і паперова. За котрою потрібно з’явитися у військкомат - невідомо. Усе для того, аби шансів уникнути війни було якомога менше", - йдеться у повідомленні Спротиву.