Росіяни на ТОТ вирішили провести ревізію туристичних комплексів під приводом "підготовки до сезону", - ЦНС
Російські загарбники планують провести ревізію туристичних комплексів на тимчасово окупованих територіях напередодні сезону
Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).
Зазначається, що населення тимчасово окупованих регіонів продовжує покидати захоплені регіони й лишати там своє майно. Водночас мародери з окупаційної адміністрації намагаються виявити "безгосподарче майно", щоб його привласнити.
Цього разу ворог взявся за туристичні майнові комплекси. За даними ЦНС, подається це як нібито "підготовка до туристичного сезону", хоча, як відомо, росіяни вбили цю галузь спочатку в Криму, де тепер відпочивають лише нечисленні групи росіян, а тепер на Азовському морі.
- Ще напередодні минулого літа, у травні 2023 року, в окупаційній адміністрації визнали, що курортного сезону в Криму не буде – туристів немає, люди, навпаки, тікають з півострова.
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