Росіяни намагаються закріпитися на острівній зоні біля Херсона: зібрали 300 катерів на лівобережжі, - ЗСУ

Про це розповів речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин у коментарі "Суспільному".

За його словами, росіяни мають мету захопити певний плацдарм, утримувати його і стягнути туди якнайбільше сил і засобів ЗСУ.

"Всі ці штурми закінчуються нічим. Всі вони безрезультатні. Ворог несе лише втрати", - зазначає Волошин.

Посилаючись на дані розвідки, він додав, що росіяни наразі тренують форсувальні штурмові групи на полігонах на тимчасово купованих територіях Запорізької й Херсонської областей.

"Вони залучають до цих тренувань катери так званої Дніпровської флотилії, дивізіон яких був перекинутий на Тендрівську і Кінбурнську косу ще на початку осені. Вони відпрацьовують елементи, скажімо, форсування водних перешкод, переправу десантних груп, але це для штурмів і форсувань малими групами піхоти", - розповів речник Сил оборони Півдня.

За його словами, інформація про 300 кратерів командуванню ЗСУ також відома, Сили оборони готові протидіяти будь-кому розвитку ситуації.

"Україна постійно веде досить активну розвідку. І це не лише супутникова чи розвідка з БПЛА, це багато видів різних розвідок ", - резюмував Волошин.