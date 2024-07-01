Росіяни намагаються закрити нестачу медперсоналу на ТОТ завдяки студентам, - голова Бердянської МВА

Про це повідомила голова Бердянської ОВА Вікторія Галіціна.

Вона зазначила, що окупаційна влада намагається залучати нових спеціалістів з території РФ та готує майбутні кадри з випускників медичних коледжів.

"Напередодні пропагандисти відзвітували про те, що 30 випускників Бердянського медколеджу отримали дипломи про середню освіту. На заході були присутні представники фейкової влади, окупаційного "міністерства здоров'я" та навіть черговий гастролер-священник", - розповіла Галіціна.

Фото: t.me/berdmisk

Вона підтвердила, що новоспечені медики будуть затребувані, але їх замало. До того ж вона висловила сумнів щодо якості підготовки цих спеціалістів.

"Без сумнівів, новоспечений медперсонал середньої ланки буде доволі затребуваним у місті, та їхня кількість - це крапля в морі для регіону, і такими темпами потреби у кадрах ніколи не закрити. Крім того, якість освіти за стандартами рф викликає серйозні сумніви, враховуючи умови окупації та відірваність від української системи охорони здоров'я", - зазначила голова МВА.

Вона наголосила, що жителі Бердянська та околиць стикаються із серйозними труднощами при отриманні медичної допомоги. Не вистачає лікарів, медсестер, фельдшерів. Особливо гостро стоїть питання з вузькоспеціалізованими спеціалістами.