Росіяни не евакуюють навіть поранених з поля бою: військовий Нацгвардії "Хартія" про Харківський напрямок

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Ворог своїх 200-х не забирає, вони лежать посеред чистого поля. Я вам більше скажу, росіяни навіть своїх 300-х, тобто поранених не евакуюють. Відповідно, 300-ті самі "конають" або Сили оборони допомагають їм. Наприклад, нещодавно недалеко від наших позицій одному з поранених росіян ми надали допомогу. З дрона скинули записку і воду, потім вивели його, після чого він здався в полон", - розказав штаб-сержант служби звʼязків з громадськістю 13-ї бригади оперативного призначення НГУ "Хартія".

Кирило Дучко зауважив, що вочевидь загородзагонів противника ніяких не було, а здавшись у полон, той росіянин буде жити, і його обміняють у майбутньому на нашого військового.