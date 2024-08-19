Росіяни не евакуюють навіть поранених з поля бою: військовий Нацгвардії "Хартія" про Харківський напрямок
Кирило Дучко, штаб-сержант служби звʼязків з громадськістю 13-ї бригади оперативного призначення НГУ "Хартія", зазначив, що противник не забирає з поля бою своїх військових - як вбитих, так і поранених
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Ворог своїх 200-х не забирає, вони лежать посеред чистого поля. Я вам більше скажу, росіяни навіть своїх 300-х, тобто поранених не евакуюють. Відповідно, 300-ті самі "конають" або Сили оборони допомагають їм. Наприклад, нещодавно недалеко від наших позицій одному з поранених росіян ми надали допомогу. З дрона скинули записку і воду, потім вивели його, після чого він здався в полон", - розказав штаб-сержант служби звʼязків з громадськістю 13-ї бригади оперативного призначення НГУ "Хартія".
Кирило Дучко зауважив, що вочевидь загородзагонів противника ніяких не було, а здавшись у полон, той росіянин буде жити, і його обміняють у майбутньому на нашого військового.
- 19 серпня Генштаб ЗСУ повідомив, що протягом минулої доби на фронті між двома арміями відбулося 145 бойових зіткнень. Російська окупаційна армія найбільше атакує на Покровському і Торецькому напрямках.
- Також Генштаб ЗСУ інформував, що загальні втрати російської армії серед особового складу на війні в Україні сягнули вже 600 тисяч. За добу Сили оборони ліквідували 1120 окупантів.
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