Росіяни не встигнуть щось узяти: Defense Express про ворожу літню наступальну кампанію
Через значні втрати окупантів на Сумському та Покровському напрямках противнику доведеться десь брати нові резерви, мова йшла про угруповання з особовим складом у 160 тис.
Про це в етері Еспресо розповів військовий експерт Defense Express Іван Киричевський.
"Чогось карколомного ми не побачимо влітку з боку росіян на лінії фронту, тому що не встигнуть. Те, що наші війська відновлюють позиції на таких гострих напрямках, як Сумський та Покровський, пояснюється тим, що там російські вояки всі померли в результаті відповідних дій Сил оборони України. Очевидно, що противнику доведеться десь брати нові резерви, мова йшла про угруповання у 160 тисяч. Якщо порівняти ці 160 тисяч із тими 50 тисячами, які ворог кинув на Сумщину, та 110 тисяч – на Покровськ, то магія великих цифр говорить, що потрібно підіймати ручки. А конкретика говорить, що росіяни вже не встигнуть щось узяти", - прокоментував військовий експерт Defense Express.
Киричевський додав, що противник має занадто багато дронів, відповідно, фактор безпілотників, який є провідним у сучасній війні, не дозволяє рухатися значно далі, ніж нам хотілося б. Адже в ідеалі було б відкинути росіян не тільки від Сум та Покровська, а й рухатися значно глибше до відновлення територіальної цілісності України.
- 31 березня Путін підписав указ про весняний призов: до армії РФ підуть 160 тис. росіян.
- Також повідомлялося, що російська армія має намір у 2025 році наростити своє угруповання на 150 тис. осіб, що еквівалентно 15 мотострілецьким дивізіям.
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