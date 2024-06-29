Росіяни обстріляли касетними боєприпасами Куп’янськ-Вузловий: поранено літню жінку

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Ворог продовжує тероризувати цивільне населення Харківщини, написав він.

За словами очільника ОВА, о 07:50 год окупанти здійснили повторний ворожий обстріл по території Куп'янська-Вузлового.

"Ворог завдав ударів по місцевому кладовищу касетними боєприпасами. Постраждала 70-річна жінка, госпіталізована до медичної установи", - написав він.

Також о 10:15 окупанти артилерійським вогнем вдарили по селу Одноробівка. У результаті прямого влучання пошкоджено адміністративне приміщення сільгосппідприємства та магазин. Без жертв.

Ворог чотири дні поспіль накриває ударами цей населений пункт, зазначив Синєгубов.