Росіяни обстріляли касетними боєприпасами Куп’янськ-Вузловий: поранено літню жінку
29 червня о 07:50 год окупанти повторно обстріляли Куп'янськ-Вузловий касетними боєприпасами й поранили там літню жінку
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Ворог продовжує тероризувати цивільне населення Харківщини, написав він.
За словами очільника ОВА, о 07:50 год окупанти здійснили повторний ворожий обстріл по території Куп'янська-Вузлового.
"Ворог завдав ударів по місцевому кладовищу касетними боєприпасами. Постраждала 70-річна жінка, госпіталізована до медичної установи", - написав він.
Також о 10:15 окупанти артилерійським вогнем вдарили по селу Одноробівка. У результаті прямого влучання пошкоджено адміністративне приміщення сільгосппідприємства та магазин. Без жертв.
Ворог чотири дні поспіль накриває ударами цей населений пункт, зазначив Синєгубов.
- Російські окупанти у п'ятницю, 28 червня, обстріляли Дніпро. Внаслідок удару пошкоджена дев'ятиповерхівка, одна людина загинула, ще 12 постраждали, серед них 7-місячне немовля.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.35 Купівля 40.35Продаж 40.85
- EUR Купівля 43.25Продаж 43.97
- Актуальне
- Важливе