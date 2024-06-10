Росіяни обстріляли Херсон та поранили 102-річну жінку
10 червня російська армія вкотре обстріляла Херсон і влучила у житловий будинок. Внаслідок удару 102-річна жінка отримала вибухову травму та осколкові поранення
Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін та МВС України.
За словами очільника області, удар прийшовся по Дніпровському району міста. Постраждала жінка перебуває в лікарні у стані середньої тяжкості.
"Внаслідок обстрілу вибухову травму отримала 102-річна жінка. Нині вона перебуває у лікарні з вибуховою травмою, уламковими пораненнями тулуба й кінцівок. Лікарі оцінюють стан потерпілої як середньої тяжкості. Їй надається необхідна меддопомога", - написав Прокудін.
У МВС повідомили, що росіяни завдали повторного удару, коли на місце прибули правоохоронці.
"Патрульні негайно вирушили на допомогу, тоді окупанти здійснили повторний удар. Разом із місцевими жителями, правоохоронцям вдалося транспортували травмовану до службового авто та доправити її до лікарні. Наразі їй надають необхідну медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.
- Російська армія вночі 6 червня гатила по Херсону. Унаслідок цього в місті виникло 5 пожеж - горів недіючий "Епіцентр", житлові будинки та автівки.
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