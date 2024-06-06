Росіяни вночі били по Херсону: горів недіючий "Епіцентр", будинки й автівки
Російська армія вночі 6 червня гатила по Херсону. Унаслідок цього у місті виникло 5 пожеж - горів недіючий "Епіцентр", житлові будинки та автівки
Про це повідомляє ДСНС.
Зазначається, що внаслідок ворожих ударів одночасно за різними адресами виникло 5 пожеж. Горіли три житлові будинки, господарчі споруди, 8 легкових автомобілів та недіючий будівельний гіпермаркет.
"До самого ранку херсонські вогнеборці гасили пожежі, а ворог продовжував обстрілювати житлові квартали міста", - йдеться у повідомленні.
Щодо загиблих та постраждалих ДСНС не уточнює.
- Ввечері 5 червня російські окупанти запускали ударні дрони на територію України з південного напрямку. Унаслідок цього сталося загорання на інфраструктурному об'єкті в Хмельницькій області.
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