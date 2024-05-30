Росіяни обстріляли селище на Херсонщині: дорогою до лікарні помер цивільний
Вдень четверга, 30 травня, російська окупаційна армія обстріляла селище на Херсонщині. Від важких поранень загинув місцевий житель
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Під ворожий вогонь потрапило селище Велетенське Білозерської громади.
В той момент на вулиці знаходився місцевий та потрапив під обстріл.
"З важкими пораненнями його забрала "швидка". На жаль, від отриманих травм він помер дорогою до лікарні", - написав Прокудін.
- 30 травня повідомлялося, що росіяни не припиняють постійні обстріли Херсонщини. Минулої доби під ворожий вогонь потрапили житлові квартали 16 населених пунктів регіону, шестеро людей отримали поранення.
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