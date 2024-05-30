Росіяни обстріляли селище на Херсонщині: дорогою до лікарні помер цивільний

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Під ворожий вогонь потрапило селище Велетенське Білозерської громади.

В той момент на вулиці знаходився місцевий та потрапив під обстріл.

"З важкими пораненнями його забрала "швидка". На жаль, від отриманих травм він помер дорогою до лікарні", - написав Прокудін.