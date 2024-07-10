Росіяни обстріляли село Інгулець на Херсонщині: вбили чоловіка на власному подвір'ї
У середу, 10 липня, російська армія атакувала село Інгулець Херсонської області. Внаслідок обстрілу на власному подвір'ї загинув чоловік
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
За словами очільника області, окупанти влучили у житловий будинок, загиблий на момент обстрілу перебував на подвір'ї.
"Через російський обстріл села Інгулець загинув місцевий житель. Ворожий удар прийшовся по одному з житлових будинків. Травми, несумісні з життям, отримав 57-річний чоловік, котрий знаходився на подвірʼї", - написав Прокудін.
- 9 липня російська окупаційна армія обстріляла з артилерії село Кізомис Херсонської області. Внаслідок ворожого удару загинув чоловік.
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