Армія РФ обстріляла з артилерії село на Херсонщині: загинув чоловік
У вівторок, 9 липня, російська окупаційна армія обстріляла з артилерії село Кізомис Херсонської області. Внаслідок ворожого удару загинув чоловік
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Він розповів, що на момент обстрілу чоловік перебував на вулиці та отримав поранення, несумісні з життям.
"Російські військові вбили чоловіка у селі Кізомис. Під удар ворожої артилерії потрапив літній місцевий житель, котрий перебував на вулиці. На жаль, він отримав поранення, несумісні з життям", - написав Прокудін.
- У неділю, 7 липня, російська армія обстріляла житлові квартали Херсона. Внаслідок ворожих атак поранені дві жінки, також до лікарні забрали вагітну з ознаками отруєння продуктами горіння.
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