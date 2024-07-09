Армія РФ обстріляла з артилерії село на Херсонщині: загинув чоловік

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Він розповів, що на момент обстрілу чоловік перебував на вулиці та отримав поранення, несумісні з життям.

"Російські військові вбили чоловіка у селі Кізомис. Під удар ворожої артилерії потрапив літній місцевий житель, котрий перебував на вулиці. На жаль, він отримав поранення, несумісні з життям", - написав Прокудін.