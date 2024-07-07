Росіяни обстріляли житлові квартали Херсона: постраждала вагітна жінка
У неділю, 7 липня, російська армія обстріляла житлові квартали Херсона. Зокрема ворожої атаки зазнав Корабельний район міста: постраждала вагітна жінка
Про це повідомляє пресслужба Херсонської ОВА.
Зазначається, що потерпілу забрали до лікарні з ознаками отруєння продуктами горіння.
"Пошкоджені приватні будинки. Нині відомо про одну постраждалу. Бригада швидкої доставила до лікарні вагітну жінку, 32 років, з ознаками отруєння продуктами горіння. Нині вона перебуває під наглядом медиків та у задовільному стані", - розповіли в обласній адміністрації.
- У ніч на 7 липня російська армія обстріляла центральну частину Херсона, почалася пожежа, в результаті якої повністю вигоріло кафе "Літо".
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