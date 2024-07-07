Росіяни обстріляли житлові квартали Херсона: постраждала вагітна жінка

Про це повідомляє пресслужба Херсонської ОВА.

Зазначається, що потерпілу забрали до лікарні з ознаками отруєння продуктами горіння.

"Пошкоджені приватні будинки. Нині відомо про одну постраждалу. Бригада швидкої доставила до лікарні вагітну жінку, 32 років, з ознаками отруєння продуктами горіння. Нині вона перебуває під наглядом медиків та у задовільному стані", - розповіли в обласній адміністрації.