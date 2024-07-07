Вночі РФ обстріляла центр Херсона, в результаті пожежі повністю вигоріло кафе: в ОВА показали наслідки "прильотів"
У ніч на 7 липня російська армія обстріляла центральну частину Херсона, почалася пожежа, в результаті якої повністю вигоріло кафе "Літо"
Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Вночі у Херсоні лунали вибухи та вирувала пожежа. Російська армія завдала удару по центральній частині міста", - зазначив він.
Очільник ОВА додав відео, на якому видно наслідки "прильотів".
"Кожен херсонець впізнає це місце. росіяни знову нищать те, що було невідʼємною частиною міста. Через ворожий обстріл повністю вигоріло кафе "Літо"", - написав Прокудін.
За його словами, наразі інформація про постраждалих відсутня.
- Уранці суботи, 6 липня, російські окупанти завдали удару по Херсонській області. Унаслідок влучання по приватному будинку під завалами загинули чоловік і жінка.
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