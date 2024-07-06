Росіяни зранку атакували Херсонщину: під завалами будинку загинули чоловік і жінка
Уранці суботи, 6 липня, російські окупанти завдали удару по Херсонській області. Унаслідок влучання по приватному будинку під завалами загинули чоловік і жінка
Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.
Зазначається, що о 04:00 російська армія з артилерії обстріляла один із населених пунктів Бериславського району Херсонської області.
Окупанти поцілили по приватному будинку.
Під його завалами рятувальники виявили тіла чоловіка та жінки.
- Уночі 6 липня росіяни атакували Україну ударними безпілотниками з північного та південного напрямків. Зокрема, окупанти вдарили по енергетичній інфраструктурі Сумської області, через що в Сумах виникли проблеми з електрикою та водою.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.42 Купівля 40.42Продаж 40.93
- EUR Купівля 43.63Продаж 44.32
- Актуальне
- Важливе